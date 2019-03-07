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Чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня

Чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня

Київ • УНН

 • 15571 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 березня. УНН. У Кропивницькому чоловік вкрав каналізаційні люки, щоб підзаробити на подарунок для доньки до 8 березня. Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції Кіровоградської області, передає УНН.

Так, інспектори поліції отримали повідомлення, що невідомий хоче викрасти каналізаційні люки на вулиці Юрія Коваленка.

Правоохоронці обстежили територію та виявили автомобіль імовірного зловмисника. В багажнику його автомобіля були два каналізаційні люки.

Як пояснив 64-річний чоловік, він хотів підзаробити грошей донці на подарунок до 8 березня. Чоловіка та знахідки патрульні передали слідчим.

Нагадаємо, у Кіровоградській області багатодітна матір скоїла крадіжку, аби здати кошти в школу.

Як повідомляв УНН, у Росії чоловік вкрав 15 центнерів сіна в подарунок коханій.

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