Мужчина выпал из окна столичной многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве в ночь на субботу, 21 декабря, мужчина выпал из окна, по предварительной информации, на лестничной площадке 9-го этажа жилого дома, в результате чего скончался. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве Наталья Федоровская.
"Сегодня ночью на улице Киото мужчина выпал из панорамного окна на лестничной площадке. По предварительной информации, с 9-го этажа. В результате падения мужчина погиб", - рассказала Федоровская.
По ее словам, другие обстоятельства будут установлены в дальнейшем во время досудебного расследования.
"В течение суток будет открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ с дополнительной квалификацией "несчастный случай", - сказала Федоровская.
Напомним, четырехлетний мальчик выпал из окна одного из многоэтажек в центре города Бахмут в Донецкой области.