Чоловік випав з вікна столичної багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві в ніч на суботу, 21 грудня, чоловік випав з вікна, за попередньою інформацією, на сходовій клітці 9-го поверху житлового будинку, в результаті чого помер. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Деснянського управління поліції ГУНП у Києві Наталія Федоровська.
"Сьогодні вночі на вулиці Кіото чоловік випав з панорамного вікна на сходовій клітці. За попередньою інформацією, з 9–го поверху. В результаті падіння чоловік загинув", - розповіла Федоровська.
За її словами, інші обставини будуть встановлені надалі під час досудового розслідування.
"Протягом доби буде відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок", - сказала Федоровська.
Нагадаємо, чотирирічний хлопчик випав з вікна однієї з багатоповерхівок в центрі міста Бахмут у Донецькій області.