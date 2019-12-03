На Донеччині випав з вікна 4-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Чотирирічний хлопчик випав з вікна однієї з багатоповерхівок в центрі міста Бахмут у Донецькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.
"У Бахмуті чотирирічний хлопчик випав з четвертого поверху. Малюк госпіталізований з важкими травмами", - йдеться у повідомленні.
Так, інцидент стався 2 грудня в обідній час. Мати вийшла з кімнати, а малюк самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку, яка не витримала ваги дитини. Поліція проводить перевірку за фактом нещасного випадку.
"Внесено до Єдиного реєстру, кваліфіковано попередньо як нещасний випадок. Ведуться слідчі дії", - повідомила старший інспектор Бахмутського відділу поліції Катерина Савранська.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки.