В Донецкой области выпал из окна 4-летний мальчик

"В Бахмуте четырехлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыш госпитализирован с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел 2 декабря в обеденное время. Мать вышла из комнаты, а малыш самостоятельно открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Полиция проводит проверку по факту несчастного случая.

"Внесение в Единый реестр, квалифицированно предварительно как несчастный случай. Ведутся следственные действия", - сообщила старший инспектор Бахмутского отдела полиции Екатерина Савранская.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки.