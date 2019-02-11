Мужчина подстрелил односельчанина во время ссоры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Житомирской области ночной конфликт между односельчанами закончился для одного из них повреждениями из травматического оружия. По факту открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
"Около 3 ночи в Коростенский отдел полиции поступило сообщение из больницы о предоставлении медицинской помощи 22-летнему жителю с. Лесовщина, который был доставлен с ранением левого предплечья. По словам молодого человека, в него из пистолета попал односельчанин", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что ссора между потерпевшим и 41-летним жителем этого же села состоялась часом ранее на одной из улиц. В ее разгаре последний достал из своего автомобиля оружие сделал несколько выстрелов в сторону оппонента, одна из пуль попала ему в руку.
Злоумышленника разыскали по месту жительства, оружие изъяли. По предварительным выводам, это сигнально-шумовой пистолет, переделанный и приспособленій для отстрела резиновых пуль калибра 9 мм.
По факту окрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, водитель автомобиля выстрелил в автобус и ранил прохожего.