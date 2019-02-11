Чоловік підстрелив односельця під час сварки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На Житомирщині нічний конфлікт між двома односельцями закінчився для одного із них ушкодженнями з травматичної зброї. За фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.
"Близько 3 ночі до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про надання медичної допомоги 22-річному жителю с. Лісівщини, якого було доставлено з пораненням лівого передпліччя. За словами молодого чоловіка, у нього з пістолета поцілив односелець", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що сварка між потерпілим і 41-річним жителем цього ж села відбулася годиною раніше на одній з вулиць. У її розпалі останній дістав зі своєї автівки зброю зробив кілька пострілів у бік опонента, одна з куль поцілила йому в руку.
Зловмисника розшукали за місцем проживання, зброю вилучили. За попередніми висновками, це сигнально-шумовий пістолет, перероблений і пристосований для відстрілу гумових куль калібру 9 мм.
За фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, водій автівки вистрілив у автобус і поранив перехожого.