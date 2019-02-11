Чоловік підстрелив односельця під час сварки

КИЇВ. 11 лютого. УНН. На Житомирщині нічний конфлікт між двома односельцями закінчився для одного із них ушкодженнями з травматичної зброї. За фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.