Мужчина поджег себя возле Минобороны

Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Добавим, что его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

Сейчас пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой".

Напомним, мужчина облил себя бензином и поджег в Ровенской области.