Мужчина поджег себя возле Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте мужчина облил себя горючим веществом и поджег. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Добавим, что его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.
Сейчас пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой".
Напомним, мужчина облил себя бензином и поджег в Ровенской области.