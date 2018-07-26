Чоловік підпалив себе під Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Києві біля Міністерства оборони на Повітрофлотському проспекті чоловік облив себе горючою речовиною та підпалив. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Чоловік у військовій формі облив себе горючою речовиною та підпалив. Додамо, що його намагались зупинити, і після того, як на ньому зайнявся одяг, декілька чоловіків підбігли, повалили його на землю та загасили полум’я вогнегасником.
Наразі постраждалому надають допомогу лікарі "швидкої".
Нагадаємо, чоловік облив себе бензином і підпалив на Рівненщині.