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Чоловік підпалив себе під Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У Києві біля Міністерства оборони на Повітрофлотському проспекті чоловік облив себе горючою речовиною та підпалив. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Чоловік у військовій формі облив себе горючою речовиною та підпалив. Додамо, що його намагались зупинити, і після того, як на ньому зайнявся одяг, декілька чоловіків підбігли, повалили його на землю та загасили полум’я вогнегасником.

Наразі постраждалому надають допомогу лікарі "швидкої".

Нагадаємо, чоловік облив себе бензином і підпалив на Рівненщині.

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