Чоловік підпалив себе під Міноборони

Чоловік у військовій формі облив себе горючою речовиною та підпалив. Додамо, що його намагались зупинити, і після того, як на ньому зайнявся одяг, декілька чоловіків підбігли, повалили його на землю та загасили полум’я вогнегасником.

Наразі постраждалому надають допомогу лікарі "швидкої".

Нагадаємо, чоловік облив себе бензином і підпалив на Рівненщині.