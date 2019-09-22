Мужчина получил ожоги во время возгорания трактора в Николаевской области

Так, 21 сентября в 16:21 к спасателям поступил сигнал о пожаре трактора ЮМЗ-6 на территории частного домовладения в селе Себино.

"До приезда спасателей владельцы самостоятельно потушили пожар кабины транспортного средства площадью 3 кв. м. Во время пожара хозяин получил ожоги. Каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Херсоне произошел пожар на судне, которое было на территории судоремонтного завода им. Коминтерна.