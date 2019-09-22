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Чоловік отримав опіки під час загоряння трактора на Миколаївщині

Чоловік отримав опіки під час загоряння трактора на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 12654 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Миколаївщині загорівся трактор, в результаті чого власник отримав опіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, 21 вересня о 16:21 до рятувальників надійшов сигнал про пожежу трактора ЮМЗ-6 на території приватного домоволодіння у селі Себине.

"До приїзду рятувальників власники самотужки загасили пожежу кабіни транспортного засобу площею 3 кв. м. Під час пожежі господар отримав опіки. Каретою швидкої медичної допомоги його госпіталізували до лікувального закладу", - сказано у повідомленні.

На місці працювали співробітники правоохоронних органів. Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, в Херсоні сталася пожежа на судні, що було на території судноремонтного заводу ім. Комінтерну.

Українські Національні Новини

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