Чоловік отримав опіки під час загоряння трактора на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Миколаївщині загорівся трактор, в результаті чого власник отримав опіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Так, 21 вересня о 16:21 до рятувальників надійшов сигнал про пожежу трактора ЮМЗ-6 на території приватного домоволодіння у селі Себине.
"До приїзду рятувальників власники самотужки загасили пожежу кабіни транспортного засобу площею 3 кв. м. Під час пожежі господар отримав опіки. Каретою швидкої медичної допомоги його госпіталізували до лікувального закладу", - сказано у повідомленні.
На місці працювали співробітники правоохоронних органів. Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, в Херсоні сталася пожежа на судні, що було на території судноремонтного заводу ім. Комінтерну.