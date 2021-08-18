Мужчина оборудовал теплицы с элитной коноплей: во время обысков полиция обнаружила каннабиса на 11 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Мужчина в Николаевской области оборудовал большие теплицы, в которых полицейские обнаружили около 60 кг каннабиса и более 400 остатков растений конопли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Украины.
Детали
По данным правоохранителей, незаконное культивирование наркосодержащих растений осуществлял житель села Каталино. Известно, что 46-летний мужчина уже был ранее судим за разбой.
Как сообщается, 17 августа у него был проведен санкционированный обыск. Во время обыска правоохранители обнаружили на частной территории мужчины две специально оборудованные теплицы. Известно, что в одной правонарушитель сушыл конопли элитного сорта, а во второй были уже остатки собранного наркоурожая.
Полицейские изъяли и направили на экспертизу готовый к употреблению каннабис общим весом около 58 кг и 410 остатков растений рода конопли. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 11 млн гривен.
"Сейчас идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли), и по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей - до семи лет заключения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта каннабиса фигурантом, а также круг лиц, причастных к незаконному культивированию наркорастений, вероятных заказчиков и клиентов. По результатам проведенных следственных действий и экспертиз возможна дополнительная квалификация по ст. 307 УКУ, то есть сбыт наркотических средств.
Напомним
В Херсонской области на территории разрушенной птицефабрики полиция нашла посев конопли стоимостью более 300 млн гривен.