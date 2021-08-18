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Чоловік облаштував теплиці з елітною коноплею: під час обшуків поліція виявила канабісу на 11 млн грн

Чоловік облаштував теплиці з елітною коноплею: під час обшуків поліція виявила канабісу на 11 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чоловік на Миколаївщині обладнав великі теплиці, у яких поліцейські виявили близько 60 кг канабісу та понад 400 залишків рослин коноплі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ України.

Деталі

За даними правоохоронців, незаконне культивування нарковмісних рослин здійснював житель села Каталине. Відомо, що 46-річний чоловік вже був раніше судимий за розбій.

Як повідомляється, 17 серпня у нього було проведено санкціонований обшук. Під час обшуку правоохоронці виявили на приватній території чоловіка дві спеціально обладнані теплиці. Відомо, що в одній правопорушник сушив коноплі елітного сорту, а в другій були вже залишки зібраного нарковрожаю.

Поліцейські вилучили та направили на експертизу готовий до вживання канабіс загальною вагою близько 58 кг та 410 залишків рослин роду конопель. Вартість вилученого за цінами “чорного ринку” становить близько 11 мільйонів гривень.

“Нині триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей — до семи років ув’язнення”, — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють можливі канали збуту канабісу фігурантом, а також коло осіб, причетних до незаконного культивування наркорослин, ймовірних замовників та клієнтів. За результатами проведених слідчих дій та експертиз можлива додаткова кваліфікація за ст. 307 ККУ, тобто збут наркотичних засобів.

Нагадаємо

У Херсонській області на території зруйнованої птахофабрики поліція знайшла посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень.

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