Чисора предположил, что может проиграть нокаутом в бою с Усиком

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99068 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103030 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105102 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104150 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112662 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100664 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105180 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106627 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131551 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чисора предположил, что может проиграть нокаутом в бою с Усиком

Чисора предположил, что может проиграть нокаутом в бою с Усиком

Киев  •  УНН

 • 14747 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал о чувстве гордости от получения возможности провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александр Усик. Слова спортсмена приводит "Sky Sports", передает УНН.

"Он (Усик - ред.) получил золотой билет, но я хочу его забрать. По сути, все, что я хочу сделать, - это взять то, что есть у него и сделать своим. Я предполагаю, что он сможет победить в этом бою и нокаутировать меня, но этого не произойдет. Я буду постоянно наступать. Я буду очень заряжен перед боем. Я усиленно тренируюсь, совершенствую навыки, так что посмотрим, как он справится со мной. Могу сказать, что я горжусь, что получил этот поединок", - подчеркнул британец.

Отметим, что в послужном списке Чисоры победы над такими боксерами, как Карлос Такам, Кевин Джонсон, Артур Шпилька, и поражения от Дэвида Хэя, Виталий Кличко, Диллиан Уайта, Тайсона Фьюри, Кубрата Пулева (32 выигрыше при 9 поражениях).

Добавим, что бой с Усиком назначен на 23 мая. 

Украинские Национальные Новости

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