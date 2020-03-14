Чисора предположил, что может проиграть нокаутом в бою с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал о чувстве гордости от получения возможности провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александр Усик. Слова спортсмена приводит "Sky Sports", передает УНН.
"Он (Усик - ред.) получил золотой билет, но я хочу его забрать. По сути, все, что я хочу сделать, - это взять то, что есть у него и сделать своим. Я предполагаю, что он сможет победить в этом бою и нокаутировать меня, но этого не произойдет. Я буду постоянно наступать. Я буду очень заряжен перед боем. Я усиленно тренируюсь, совершенствую навыки, так что посмотрим, как он справится со мной. Могу сказать, что я горжусь, что получил этот поединок", - подчеркнул британец.
Отметим, что в послужном списке Чисоры победы над такими боксерами, как Карлос Такам, Кевин Джонсон, Артур Шпилька, и поражения от Дэвида Хэя, Виталий Кличко, Диллиан Уайта, Тайсона Фьюри, Кубрата Пулева (32 выигрыше при 9 поражениях).
Добавим, что бой с Усиком назначен на 23 мая.