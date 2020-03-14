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Чісора припустив, що може програти нокаутом у бою з Усиком

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Британський суперважковаговик Дерек Чісора розповів про відчуття гордості від отримання можливості провести бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі українцем Олександром Усиком. Слова спортсмена приводить "Sky Sports", передає УНН.

"Він (Усик – ред.) отримав золотий квиток, але я хочу його забрати. По суті, все, що я хочу зробити, - це взяти те, що є у нього і зробити своїм. Я припускаю, що він зможе перемогти в цьому бою і нокаутувати мене, але цього не станеться. Я буду постійно наступати. Я буду дуже заряджений перед боєм. Я посилено тренуюся, вдосконалюю навички, так що подивимося, як він впорається зі мною. Можу сказати, що я пишаюся, що отримав цей поєдинок", - наголосив британець.

Відзначимо, що в послужному списку Чісори перемоги над такими боксерами, як Карлос Такам, Кевін Джонсон, Артур Шпілька, і поразки від Девіда Хея, Віталія Кличка, Ділліана Вайта, Тайсона Ф'юрі, Кубрата Пулєва (32 виграші при 9 поразках).

Додамо, що бій з Усиком призначений на 23 травня. 

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