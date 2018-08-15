Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек

При этом в больницах Греции находятся еще 13 пострадавших. При этом идентифицированы личности 81 погибшего, еще двоих пока не опознали.

По последним подсчетам число жертв пожаров составляло 95, а пропавшими без вести числились еще 25. При этом 2 тысячи домов были повреждены в результате пожара, а четверть из них подлежат сносу. Associated Press со ссылкой на данные Исследовательского центра по проблемам эпидемиологии бедствий в Брюсселе сообщало, что этот лесной пожар в Греции стал самым смертоносным в Европе с 1990 года.

Как сообщал УНН, на греческом острове Эвбея возник сильный лесной пожар.