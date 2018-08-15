Число жертв лісових пожеж в Греції досягло 96 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Число жертв лісових пожеж в Греції зросло до 96 осіб. Про це повідомляється на сайті пожежної служби країни, передає УНН.
При цьому в лікарнях Греції знаходяться ще 13 постраждалих. При цьому ідентифіковані особистості 81 загиблого, ще двох поки не впізнали.
За останніми підрахунками число жертв пожеж складало 95, а зниклими безвісти значилися ще 25. При цьому 2 тисячі будинків були пошкоджені в результаті пожежі, а чверть з них підлягають знесенню. Associated Press з посиланням на дані Дослідницького центру з проблем епідеміології лих в Брюсселі повідомляло, що ця лісова пожежа в Греції стала найбільш смертоносною в Європі з 1990 року.
Як повідомляв УНН, на грецькому острові Евбея виникла сильна лісова пожежа.