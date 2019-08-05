Число погибших пассажиров паромов на Филиппинах выросло до 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В субботу три парома затонули у берегов провинций Илоило и Гимарас в центральной части Филиппин, число погибших уже достигло 25 человек. Об этом в воскресенье сообщила полиция, информирует УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как заявил бригадный генерал Рене Памуспусан из полиции Илоило, по состоянию на 12:00 воскресенья по местному времени было найдено 25 тел погибших, шесть человек остаются пропавшими без вести.
Он добавил, что поисковая операция продолжается.
Напомним, во время осуществления хода в проливе Илоило-Гимарас в субботу три парома с 86 пассажирами и 13 членами экипажа на борту затонули в течение трех часов из-за шторма.
Сообщается, что все три суда подверглись воздействию сильных ветров и высоких волн, вызванных проливными дождями, которые обрушились на остров Лусон и регион Западные Висайи.