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08:52 • 86989 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96576 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126824 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128414 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130457 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153165 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Число погибших пассажиров паромов на Филиппинах выросло до 25 человек

Число погибших пассажиров паромов на Филиппинах выросло до 25 человек

Киев  •  УНН

 • 8179 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В субботу три парома затонули у берегов провинций Илоило и Гимарас в центральной части Филиппин, число погибших уже достигло 25 человек. Об этом в воскресенье сообщила полиция, информирует УНН со ссылкой на Синьхуа.

Как заявил бригадный генерал Рене Памуспусан из полиции Илоило, по состоянию на 12:00 воскресенья по местному времени было найдено 25 тел погибших, шесть человек остаются пропавшими без вести.

Он добавил, что поисковая операция продолжается.

Напомним, во время осуществления хода в проливе Илоило-Гимарас в субботу три парома с 86 пассажирами и 13 членами экипажа на борту затонули в течение трех часов из-за шторма.

Сообщается, что все три суда подверглись воздействию сильных ветров и высоких волн, вызванных проливными дождями, которые обрушились на остров Лусон и регион Западные Висайи.

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