Щонайменше семеро людей загинули при аварії корабля на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Філіппінська берегова охорона заявила в суботу, що щонайменше семеро людей загинули і 13 пропали без вісті після того, як два пороми затонули близько 12:15 в центральній частині Філіппін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Серед загиблих - шість жінок і чоловік, в результаті аварії було врятовано більше 40 осіб, повідомили в береговій охороні.
У береговій охороні також додали, що суду під назвою Че-Че і Кезія по ходу руху зазнали впливу раптових сильних вітрів і затонули.
Відповідно до початкових даними, на обох судах знаходився в цілому 51 осіб.
Ведуться пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, в Азербайджані зазнало аварії вантажне судно Ірану.