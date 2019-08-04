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Щонайменше семеро людей загинули при аварії корабля на Філіппінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Філіппінська берегова охорона заявила в суботу, що щонайменше семеро людей загинули і 13 пропали без вісті після того, як два пороми затонули близько 12:15 в центральній частині Філіппін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Серед загиблих - шість жінок і чоловік, в результаті аварії було врятовано більше 40 осіб, повідомили в береговій охороні.

У береговій охороні також додали, що суду під назвою Че-Че і Кезія по ходу руху зазнали впливу раптових сильних вітрів і затонули.

Відповідно до початкових даними, на обох судах знаходився в цілому 51 осіб.

Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, в Азербайджані зазнало аварії вантажне судно Ірану.

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