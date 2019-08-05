Число загиблих пасажирів поромів на Філіппінах зросла до 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У суботу три порома затонули біля берегів провінцій Илоило і Гімарас в центральній частині Філіппін, число загиблих вже досягло 25 осіб. Про це в неділю повідомила поліція, інформує УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як заявив бригадний генерал Рене Памуспусан з поліції Илоило, станом на 12:00 неділі за місцевим часом було знайдено 25 тіл загиблих, шестеро людей залишаються зниклими безвісти.
Він додав, що пошукова операція триває.
Нагадаємо, під час здійснення ходу в протоці Илоило-Гімарас в суботу три порома з 86 пасажирами і 13 членами екіпажу на борту затонули протягом трьох годин через шторм.
Повідомляється, що всі три суди зазнали впливу сильних вітрів і високих хвиль, викликаних проливними дощами, які обрушилися на острів Лусон і регіон Західні вісайя.