Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех

Стало известно о еще двух жертвах вражеского обстрела поселка Садовое Херсонской области в четверг, 30 ноября. От атаки на поселок погибли три человека. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Во время обстрела из стороны российских оккупационных войск Херсонской городской территориальной общины в с. Садовое погибли еще два человека. Мужчины 1970 и 1956 г. р. получили травмы, несовместимы с жизнью. Так, от вражеской атаки на с. Садовое погибли три человека - написал Мрочко в Telegram.

Ранее

УНН сообщал, что в результате обстрела на русском артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.

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