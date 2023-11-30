Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех
В садовом Херсонской области в результате российского обстрела погибли три человека.
На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками
Уже фиксируют движение по блокированию словацкими дальнобойщиками пункта пропуска на границе Словакии и Украины.
Контрабанды оружия с территории Украины нет - Нацполиция
Начальник Департамента уголовного розыска НПУ Вадим Дзюбинский заявил, что подтвержденных случаев контрабанды оружия военного образца из Украины в ЕС не зафиксировано; изъятия на границе с ЕС были единичными и касались огнестрельного оружия невоенного назначения.
Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным
Советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что между политическим и военным руководством страны нет конфликта и заверил, что позиция военных и политических элит в Украине консолидирована.
В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров
По меньшей мере 14 российских солдат были ликвидированы в результате удара по их штаб-квартире в оккупированном Токмаке 28 ноября. Россияне использовали здание на территории детского сада, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкин находится в Израиле для переговоров и уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
Зеленская вошла в ТОП-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times
Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times за ее честность и стойкость во время войны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высоко оценила усилия Елены Зеленской в решении проблем психического здоровья украинцев в условиях конфликта.
Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Польское правительство не будет пытаться разблокировать границу с Украиной на фоне забастовок в течение следующих недель. Совет ЕС обсудит этот вопрос, включая потенциальный возврат разрешений для украинских компаний.
Под Киевом произошло тройное ДТП: водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение
Водитель Mitsubishi устроил тройную аварию под Киевом, выехав на встречную полосу и врезавшись в Skoda, после чего в Skoda врезался джип; сообщений о пострадавших не поступало.