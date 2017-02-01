Чиновницу горсовета в Житомирской области будут судить за 200 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Начальника отдела государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей одного из городских советов Житомирской области будут судить за 200 тысяч гривен взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
Чиновница требовала и получила более 200 тыс. грн взятки за перерегистрацию прав собственности на предприятие.
Досудебное расследование проводилось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, экс-чиновников Киевской ОГА будут судить за 200 тыс. грн взятки.