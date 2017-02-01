Чиновницю міськради на Житомирщині судитимуть за 200 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Начальника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців однієї із міських рад Житомирської області судитимуть за 200 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури області.
Чиновниця вимагала та одержала понад 200 тис грн хабара за здійснення перереєстрації прав власності на підприємство.
Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, екс-посадовців Київської ОДА судитимуть за 200 тис. грн хабара.