Екс-посадовців Київської ОДА судитимуть за 200 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Колишнього заступника голови Київської обласної державної адміністрації та начальника управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров’я вказаної облдержадміністрації судитимуть за 200 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Встановлено, що заступник голови облдержадміністрації, використовуючи надані йому повноваження, вимагав та за пособництва начальника підпорядкованого управління зазначеного державного органу, який був обізнаний у протиправній діяльності свого керівника, отримав від підлеглої працівниці 200 тис грн за безперешкодне її звільнення з займаної посади у зв’язку з переведенням на інше місце роботи.
Дії колишнього заступника голови облдержадміністрації кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України, начальника управління вказаного органу за ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.
Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.