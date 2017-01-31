Экс-чиновников Киевской ОГА будут судить за 200 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Бывшего заместителя главы Киевской областной государственной администрации и начальника управления лечебно-профилактической помощи Департамента здравоохранения указанной облгосадминистрации будут судить за 200 тыс. гривен взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что заместитель главы облгосадминистрации, используя предоставленные ему полномочия, требовал и при пособничестве начальника подчиненного управления указанного государственного органа, который был знаком в противоправной деятельности своего руководителя, получил от подчиненной работницы 200 тыс. грн за беспрепятственное ее увольнение с занимаемой должности в связи с переводом на другое место работы.
Действия бывшего заместителя главы облгосадминистрации квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины, начальника управления указанного органа по ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 УК Украины.
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.