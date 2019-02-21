Чиновнику из Киевской ОГА объявлено подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Начальнику управления Киевской ОГА объявлено подозрение в получении 80 тыс. гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры столицы.
Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с СО Печерского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГВ БКОП ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области сообщено о подозрении заместителю директора - начальника управления градостроительства и архитектуры Киевской областной государственной администрации в злоупотреблении влиянием.
Так чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 80 тыс. грн. за влияние на принятие решения о получении положительного заключения по материалам проекта землеустройства в пределах Васильковского района Киевской области.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Изобличения подозреваемого произошло в пределах документирования другого преступления, а именно получение взятки должностным лицом Главного управления Держгеокадастра Киевской области.
На данный момент в Печерский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании чиновнику Киевской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Как сообщал УНН, дело экс-чиновника Киевской ОГА о хищении гранта ЕС передано в суд .