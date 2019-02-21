Чиновнику з Київської ОДА оголошено підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Начальнику управління Київської ОДА оголошено підозру в одержанні 80 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.
Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області повідомлено про підозру заступника директора – начальника управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації у зловживанні впливом.
Так посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 80 тис. грн. за вплив на прийняття рішення про отримання позитивного висновку щодо матеріалів проекту землеустрою в межах Васильківського району Київської області.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Викриття підозрюваного відбулося в межах документування іншого злочину, а саме одержання хабара посадовцем Головного управління Держгеокадастру на Київщині.
На разі до Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання чиновнику Київської ОДА запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
Як повідомляв УНН, справу екс-чиновника Київської ОДА про розкрадання гранту ЄС передано до суду.