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Чиновнику з Київської ОДА оголошено підозру

Чиновнику з Київської ОДА оголошено підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Начальнику управління Київської ОДА оголошено підозру в одержанні 80 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури столиці. 

Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області повідомлено про підозру заступника директора – начальника управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації у зловживанні впливом.

Так посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 80 тис. грн. за вплив на прийняття рішення про отримання позитивного висновку щодо матеріалів проекту землеустрою в межах Васильківського району Київської області.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Викриття підозрюваного відбулося в межах документування іншого злочину, а саме одержання хабара посадовцем Головного управління Держгеокадастру на Київщині.

На разі до Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання чиновнику Київської ОДА запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Як повідомляв УНН, справу екс-чиновника Київської ОДА про розкрадання гранту ЄС передано до суду

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