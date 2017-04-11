Чиновников заподозрили в присвоении средств, выделенных на ремонт дороги

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42807 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102948 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157844 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117069 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112799 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107122 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103611 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153957 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

11 марта, 17:04 • 27746 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 53583 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 39100 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 67245 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111144 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111144 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148801 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 157330 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 153955 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 153580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111797 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121832 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128427 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128641 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133261 просмотра
Актуальное
Чиновников заподозрили в присвоении средств, выделенных на ремонт дороги

Чиновников заподозрили в присвоении средств, выделенных на ремонт дороги

Киев  •  УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Полиция Киевской области проводит досудебное расследование по факту присвоения и растраты средств, выделенных на ремонт дороги, сообщает УНН со ссылкой на решение Обуховского районного суда Киевской области.

Нацполиция подозревает в растрате и присвоении средств местного бюджета, предоставленных в качестве субвенций на проведение ремонтных работ, должностных лиц Подгорцевского сельсовета Обуховского района, которые были в сговоре с другими должностными лицами коммунальных и государственных предприятий.

"В ходе изучения полученных копий документов было установлено, что должностными лицами Подгорцевского сельского совета в 2013 году проведено процедуры открытых и двухступенчатых торгов и предварительной квалификации

1. Капитальный ремонт и новое строительство автодорог в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области с размером бюджетного назначения по смете или ожидаемой стоимости закупки в сумме 23 890 000,00 грн и сроком выполнения работ 14 месяцев с даты заключения договора. Согласно отчету № 1 от 17.12.2013 года в процедуре открытых торгов принимали участие следующие субъекты хозяйствования: ООО "Автомагистраль", код ЕГРПОУ 31481658; ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134 и ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43", код ЕГРПОУ 05408199. Победителем торгов было определено ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134.

2. Капитальный ремонт и новое строительство автодорог в с. Креничи Обуховского района Киевской области с размером бюджетного назначения по смете или ожидаемой стоимости закупки в сумме 5802 000,00 грн и сроком выполнения работ 12 месяцев с даты заключения договора. Согласно отчету № 1 от 17.12.2013 года в процедуре открытых торгов принимали участие следующие субъекты хозяйствования: ООО "Автомагистраль", код ЕГРПОУ 31481658; ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134 и ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43", код ЕГРПОУ 05408199. Победителем торгов было определено ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134", - говорится в постановлении суда.

Согласно актов приема выполненных строительных работ было установлено, что субподрядчиком выполнения работ было ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43", которая ранее принимала участие в проведении процедур открытых и двухступенчатых торгов в 2013 году по результатам которых победителем стало другое общество с которым были заключены соответствующие договоры подряда.

"Согласно полученных копий документов технический надзор за указанными договорами осуществлялся Государственным предприятием "УКРБЛАГОУСТРИЙ", код 37423350.

Так, между Подгорцевским сельским советом в лице ОСОБА_3 и ГП "УКРБЛАГОУСТРИЙ" заключен договор № 120 на выполнение технического надзора по объекту: "Капитальный ремонт и новое строительство автодорог с. Креничи Обуховского района».

Указанный договор был заключен 27.12.2016 года и составлен протокол согласования договорной цены по договору, а также составлен и подписан Акт выполнения работ № 120 от 27.12.2016 года на общую сумму 34666,67 грн.

Указанные факты указывают на признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины в действиях должностных лиц Подгорцевского сельского совета; ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43" и ГП "УКРБЛАГОУСТРИЙ", - отмечается в постановлении суда.

Напомним, компанию "Автомагистраль", которая строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы