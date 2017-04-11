Чиновников заподозрили в присвоении средств, выделенных на ремонт дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Полиция Киевской области проводит досудебное расследование по факту присвоения и растраты средств, выделенных на ремонт дороги, сообщает УНН со ссылкой на решение Обуховского районного суда Киевской области.
Нацполиция подозревает в растрате и присвоении средств местного бюджета, предоставленных в качестве субвенций на проведение ремонтных работ, должностных лиц Подгорцевского сельсовета Обуховского района, которые были в сговоре с другими должностными лицами коммунальных и государственных предприятий.
"В ходе изучения полученных копий документов было установлено, что должностными лицами Подгорцевского сельского совета в 2013 году проведено процедуры открытых и двухступенчатых торгов и предварительной квалификации
1. Капитальный ремонт и новое строительство автодорог в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области с размером бюджетного назначения по смете или ожидаемой стоимости закупки в сумме 23 890 000,00 грн и сроком выполнения работ 14 месяцев с даты заключения договора. Согласно отчету № 1 от 17.12.2013 года в процедуре открытых торгов принимали участие следующие субъекты хозяйствования: ООО "Автомагистраль", код ЕГРПОУ 31481658; ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134 и ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43", код ЕГРПОУ 05408199. Победителем торгов было определено ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134.
2. Капитальный ремонт и новое строительство автодорог в с. Креничи Обуховского района Киевской области с размером бюджетного назначения по смете или ожидаемой стоимости закупки в сумме 5802 000,00 грн и сроком выполнения работ 12 месяцев с даты заключения договора. Согласно отчету № 1 от 17.12.2013 года в процедуре открытых торгов принимали участие следующие субъекты хозяйствования: ООО "Автомагистраль", код ЕГРПОУ 31481658; ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134 и ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43", код ЕГРПОУ 05408199. Победителем торгов было определено ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", код ЕГРПОУ 35784134", - говорится в постановлении суда.
Согласно актов приема выполненных строительных работ было установлено, что субподрядчиком выполнения работ было ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43", которая ранее принимала участие в проведении процедур открытых и двухступенчатых торгов в 2013 году по результатам которых победителем стало другое общество с которым были заключены соответствующие договоры подряда.
"Согласно полученных копий документов технический надзор за указанными договорами осуществлялся Государственным предприятием "УКРБЛАГОУСТРИЙ", код 37423350.
Так, между Подгорцевским сельским советом в лице ОСОБА_3 и ГП "УКРБЛАГОУСТРИЙ" заключен договор № 120 на выполнение технического надзора по объекту: "Капитальный ремонт и новое строительство автодорог с. Креничи Обуховского района».
Указанный договор был заключен 27.12.2016 года и составлен протокол согласования договорной цены по договору, а также составлен и подписан Акт выполнения работ № 120 от 27.12.2016 года на общую сумму 34666,67 грн.
Указанные факты указывают на признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины в действиях должностных лиц Подгорцевского сельского совета; ООО "Строительная компания "ДНИПРОБУДСЕРВИС", ЧАО "Передвижная механизированная колонна - 43" и ГП "УКРБЛАГОУСТРИЙ", - отмечается в постановлении суда.
Напомним, компанию "Автомагистраль", которая строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях.