Чиновників запідозрили у привласненні коштів, виділених на ремонт дороги

Нацполіція підозрює у розтраті та привласненні коштів місцевого бюджету, наданих у якості субвенцій на проведення ремонтних робіт, посадових осіб Підгірцівської сільради Обухівського району, які були у змові з іншими посадовими особами комунальних та державних підприємств.

“В ході вивчення отриманих копій документів було встановлено, що посадовими особами Підгірцівської сільської ради у 2013 році проведено процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації:

1. Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі в сумі 23 890 000,00 грн. та терміном виконання робіт 14 місяців з дати укладання договору. Згідно звіту № 1 від 17.12.2013 року в процедурі відкритих торгів приймали участь наступні субєкти господарювання: ПП “АВТОМАГІСТРАЛЬ”, код ЄДРПОУ 31481658; ТОВ “Будівельна компанія “ДНІПРОБУДСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 35784134 та ПрАТ “Пересувна механізована колона — 43”, код ЄДРПОУ 05408199. Переможцем торгів було визначено ТОВ “Будівельна компанія “ДНІПРОБУДСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 35784134.

2. Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Креничі Обухівського району Київської області з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі в сумі 5 802 000,00 грн. та терміном виконання робіт 12 місяців з дати укладання договору. Згідно звіту № 1 від 17.12.2013 року в процедурі відкритих торгів приймали участь наступні суб’єкти господарювання: ПП “АВТОМАГІСТРАЛЬ”, код ЄДРПОУ 31481658; ТОВ “Будівельна компанія “ДНІПРОБУДСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 35784134 та ПрАТ “Пересувна механізована колона — 43”, код ЄДРПОУ 05408199. Переможцем торгів було визначено ТОВ “Будівельна компанія „ДНІПРОБУДСЕРВІС“, код ЄДРПОУ 35784134”, — йдеться в ухвалі суду.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт було встановлено, що субпідрядником виконання робіт було ПрАТ “Пересувна механізована колона — 43”, яка раніше приймала участь у проведенні процедур відкритих і двоступеневих торгів у 2013 році за результатами яких переможцем стало інше товариство з яким було укладено відповідні договори підряду.

“Згідно отриманих копій документів технічний нагляд за зазначеними договорами здійснювався Державним підприємством “УКРБЛАГОУСТРІЙ”, код 37423350.

Так, між Підгірцівською сільською радою в особі ОСОБА_3 та ДП “УКРБЛАГОУСТРІЙ” укладено договір № 120 на виконання технічного нагляду по об’єкту: “Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Креничі Обухівського району”.

Зазначений договір було укладено 27.12.2016 року та складено протокол погодження договірної ціни згідно договору, а також складено та підписано Акт виконання робіт № 120 від 27.12.2016 року на загальну суму 34666,67 грн.

Зазначені факти вказують на ознаки складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України в діях посадових осіб Підгірцівської сільської ради; ТОВ “Будівельна компанія „ДНІПРОБУДСЕРВІС“, ПрАТ „Пересувна механізована колона — 43“ та ДП „УКРБЛАГОУСТРІЙ“”, — зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо, компанію “Автомагістраль”, що будує дороги в Україні, запідозрили у фінансових махінаціях.