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Чиновников Ужгородского горсовета заподозрили в растрате госсредств

Киев • УНН

 • 7024 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По журналистским материалам прокуратурой начато уголовное производство в отношении чиновников Ужгородского городского совета по факту растраты государственных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщил руководитель Ужгородской местной прокуратуры Дмитрий Кириленко, путем мониторинга интернет-изданий прокуратурой рассмотрена информация под заголовком "Чиновники Ужгородского горсовета изрядно нагрели руки на закупках для местных патрульных (ДОКУМЕНТ)", которая была размещена на одном из местных сайтов.

Согласно указанной публикации, Ужгородский городской совет 30 августа 2016 года принял решение № 331, которым утвердил "Программу материально-технического обеспечения Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево". Согласно этому решению на указанную программу выделено из городского бюджета 123 тыс. гривен.

Вместе с тем, в этом журналистском материале речь идет о средствах, потраченных должностными лицами Ужгородского городского совета на приобретение определенных товаров по завышенным ценам на общую сумму около 10 920 грн.

Указанная информация нуждается в проверке следственным путем, поэтому прокуратурой принято решение о регистрации в ЕРДР уголовного производства по ч.2 ст.191 (то есть растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины.

 

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