Чиновників Ужгородської міськради запідозрили у розтраті держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За журналістськими матеріалами прокуратурою розпочато кримінальне провадження щодо чиновників Ужгородської міської ради за фактом розтрати державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Як повідомив керівник Ужгородської місцевої прокуратури Дмитро Кириленко, шляхом моніторингу інтернет-видань прокуратурою розглянуто інформацію під заголовком “Чиновники Ужгородської міськради добряче нагріли руки на закупках для місцевих патрульних (ДОКУМЕНТ)”, яка була розміщена на одному з місцевих сайтів.
Відповідно до вказаної публікації, Ужгородська міська рада 30 серпня 2016 року прийняла рішення № 331, яким затвердила “Програму матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево”. Згідно з цим рішенням на зазначену програму виділено з міського бюджету 123 тисячі гривень.
Разом з тим, у цьому журналістському матеріалі йдеться про кошти, витрачені службовими особами Ужгородської міської ради на придбання певних товарів за завищеними цінами на загальну суму близько 10 920 грн.
Вказана інформація потребує перевірки слідчим шляхом, відтак прокуратурою прийнято рішення про реєстрацію у ЄРДР кримінального провадження за ч.2 ст.191 (тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.