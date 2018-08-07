Чиновники озвучили результаты проверок детских лагерей Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В детских лагерях Харьковской области прошли внеплановые проверки соблюдения санитарных норм и противопожарной безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
По словам и.о. начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Татьяны Колпаковой, обнаруженные специалистами нарушения касались правил уборки, дезрежима, правил хранения продуктов, нарушения режима проветривания помещений, ведения документации.
"Мы проверили все действующие учреждения оздоровления детей, в семи учреждениях выявлены нарушения. По результатам проверок выдали три предписания. Остальные нарушения были устранены в период проверки. Наши специалисты не выходили из учреждений, не добившись исправления нарушений", - рассказала она.
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В ходе проверок специалисты обращали внимание на водоснабжение заведений и безопасность пищевых продуктов, добавила Колпакова.
"Что касается контроля за безопасностью продуктов, в связи с изменениями в законодательстве у нас есть полномочия проверять без уведомления все субъекты хозяйствования, в том числе и оздоровительные учреждения. Достаточно жестокие меры по устранению нарушений, может дойти даже до остановки деятельности по решению суда. В оздоровительных учреждениях оснований применять такие полномочия не было. Надеемся, что их не будет до конца оздоровительной кампании", - рассказала чиновник.
Как писал УНН, накануне, в лагере "Орлятко" в Донецкой области отравились 60 детей. Впоследствии выяснилось, что причиной массового отравления стали борщ и овсянка.
Также напомним, что в результате отравления детей в лагере отдыха "Славутич" в Киевской области один ребенок впал в кому. После этого случая заведение обещали закрыть, но оно все равно продолжило работу и приняло на отдых новую смену детей.
Отметим, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, проверки санаториев не ограждают отдыхающих от негативных последствий. А за массовые отравления как взрослых, так и детей, в Украине практически не наказывают.