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Чиновники озвучили результати перевірок дитячих таборів Харківської області

Чиновники озвучили результати перевірок дитячих таборів Харківської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У дитячих таборах Харківської області пройшли позапланові перевірки дотримання санітарних норм і протипожежної безпеки, передає УНН з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

За словами в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Тетяни Колпакової, виявлені фахівцями порушення стосувалися правил збирання, дезрежиму, правил зберігання продуктів, порушення режиму провітрювання приміщень, ведення документації.

“Ми перевірили всі чинні заклади оздоровлення дітей, у семи установах виявлено порушення. За результатами перевірок видали три приписи. Решта порушень були усунуті в період перевірки. Наші фахівці не виходили з установ, не добившись виправлення порушень”, — розповіла вона.

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Під час перевірок фахівці звертали увагу на водопостачання закладів та безпеку харчових продуктів, додала Колпакова.

“Що стосується контролю за безпекою продуктів, у зв’язку зі змінами в законодавстві у нас є повноваження перевіряти без попередження всі суб’єкти господарювання, зокрема і оздоровчі установи. Досить жорстокі заходи щодо усунення порушень, може дійти навіть до зупинки діяльності за рішенням суду. В оздоровчих установах підстав застосовувати такі повноваження не було. Сподіваємося, що їх не буде до кінця оздоровчої кампанії”, - розповіла чиновник.

Як писав УНН, напередодні, в таборі “Орлятко” в Донецькій області отруїлися 60 дітей. Згодом з’ясувалося, що причиною масового отруєння стали борщ і вівсянка.

Також нагадаємо, що в результаті отруєння дітей в таборі відпочинку “Славутич” в Київській області одна дитина впала в кому. Після цього випадку заклад обіцяли закрити, але він все одно продовжив роботу і прийняв на відпочинок нову зміну дітей.

Відзначимо, що, за словами депутата Сергія Тригубенка, перевірки санаторіїв не убезпечують відпочивальників від негативних наслідків. А за масові отруєння як дорослих, так і дітей, в Україні практично не карають.

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