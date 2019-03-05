Чиновник потратил помощь ЕС для переселенцев на собственный бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Чиновник Киевской облгосадминистрации использовал помощь от Европейского Союза, выделенную для переселенцев, на частный детский лагерь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент защиты экономики Нацполиции.
Подразделение ОГА, возглавляемое подозреваемым, получило помощь от Европейского союза для обустройства социального жилья семьям переселенцев. Средства должны были использовать для капитального ремонта помещений в отведенном здании.
Однако глава подразделения использовал эти деньги - более 7 млн грн - на ремонт и обустройство помещений здания под частный детский лагерь.
Сейчас недвижимость возвращена в государственную собственность, а чиновника будут судить по ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением.
Как сообщал УНН, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 обнаружили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.