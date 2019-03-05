Чиновник витратив допомогу ЄС для переселенців на власний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Посадовець Київської облдержадміністрації використав допомогу від Європейського Союзу, виділену для переселенців, під приватний дитячий табір. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент захисту економіки Нацполіції.
Підрозділ ОДА, очолюваний підозрюваним, отримав допомогу від Європейського союзу для облаштування соціального житла сім'ям переселенців. Кошти мали бути використані для капітального ремонту приміщень у відведеній будівлі.
Проте голова підрозділу використав ці гроші - понад 7 млн грн - на ремонт та облаштування приміщень будівлі під приватний дитячий табір.
Наразі нерухомість повернуто у державну власність, чиновника судитимуть за ч. 2 ст. 364 ККУ - Зловживання владою або службовим становищем.
Як повідомляв УНН, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.