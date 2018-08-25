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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Действующий чемпион Украины по баскетболу усилился первым легионером

Киев • УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Черкасские Обезьяны" подписали контракт с атакующим защитником Брэндоном Янгом. Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Украины, передает УНН.

Действующий чемпион Украины по баскетболу усилился первым легионером

27-летний американец играл за команду университета “Де Поул”, после чего провел 19 матчей в D-лиге (ныне G-лиге) за “Техас Леджендс”. В 2015 году Янг переехал в Европу, где играл в составе греческого “Лаврио” и швейцарского “Монте”, с которым в 2017 году выиграл чемпионат и Кубок страны.

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Прошлый сезон новичок “Обезьян” завершал в Греции, где играл за “Колоссос”. В 12 матчах чемпионата он получал в среднем 11,2 очка, реализуя 37,5 процентов дальних бросков и 53,8 процента двухочковых. До переезда в Грецию он также выступал в Ливане за “Чемпвиль”, в составе которого набирал 14,3 очка за игру в 16 матчах.

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Отметим, ранее клуб из Черкасс продолжил сотрудничество с Александром Кольченко, Владимиром Коневым, Дмитрием Липовцевым, Иваном Ткаченко, Игорем Бояркиным, Дмитрием Скапинцевим и Никитой Русловым, а также подписал Игоря Чумакова.

Украинские Национальные Новости

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