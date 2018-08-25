Чинний чемпіон України з баскетболу підсилився першим легіонером
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. "Черкаські Мавпи" підписали контракт з атакуючим захисником Брендоном Янгом. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіона України, передає УНН.
27-річний американець грав за команду університету "Де Поул", після чого провів 19 матчів у D-лізі (нині G-лізі) за "Техас Леджендс". У 2015 році Янг переїхав до Європи, де грав у складі грецького "Лавріо" та швейцарського "Монте", з яким у 2017 році виграв чемпіонат та Кубок країни.
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Минулий сезон новачок "Мавп" завершував у Греції, де грав за "Колоссос". У 12 матчах чемпіонату він здобував в середньому 11,2 очки, реалізовуючи 37,5 відсотків дальніх кидків і 53,8 відсотки двоочкових. До переїзду в Грецію він також виступав в Лівані за "Чемпвіль", у складі якого набирав 14,3 очка за гру в 16 матчах.
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Зауважимо, раніше клуб з Черкас продовжив співпрацю із Олександром Кольченком, Володимиром Конєвим, Дмитром Липовцевим, Іваном Ткаченком, Ігорем Бояркіним, Дмитром Скапінцевим і Микитою Русловим, а також підписав Ігоря Чумакова.