Действующий чемпион НБА потерпел самое разгромное поражение за последние десять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В центральном поединке дня регулярного чемпионата НБА “Голден Стэйт Уорриорз” на своем паркете принимал “Бостон Селтикс”, передает корреспондент УНН.
На старте встречи прошлогодний финалист Восточной конференции “Бостон” усилиями Маркуса Морриса и Кайри Ирвинга ошеломил соперника рывком 11:0. После этого “воины” пришли в себя и отличились и своими первыми очками после тайм-аута, но на большой перерыв команды ушли при разгромной преимущества “кельтов” — 73:48.
Далее ситуация на паркете не изменилась: “Селтикс” выиграл следующие два отрезка и доказал окончательный счет до 128:95, который стал самым крупным поражением для действующего чемпиона НБА за последние 10 лет.
Последний раз “Уорриорз” уступили на своей площадке с разницей 33 очка 28 ноября 2009 года во время встречи с “Лейкерс”.
Заметим, что на данный момент команда из “Золотого штата” возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 44 победами при 20 поражениях, а “Бостон” занимает 5-ю строчку на Востоке.