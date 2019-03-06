Чинний чемпіон НБА зазнав найрозгромнішої поразки за останні десять років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У центральному поєдинку дня регулярного чемпіонату НБА “Голден Стейт Ворріорс” на власному паркеті приймав “Бостон Селтікс”, передає кореспондент УНН.
На старті зустрічі минулорічний фіналіст Східної конференції “Бостон” зусиллями Маркуса Морріса та Кайрі Ірвінга приголомшив суперника ривком 11:0. Після цього “воїни” прийшли до тями та відзначилися і своїми першими очками після тайм-ауту, але на велику перерву команди пішли за розгромної переваги “кельтів” — 73:48.
Далі ситуація на паркеті не змінилася: “Селтікс” виграв наступні два відрізки і довів остаточний рахунок до 128:95, який став найбільшою поразкою для чинного чемпіона НБА за останні 10 років.
Останній раз “Ворріорс” поступилися на своєму майданчику з різницею 33 очки 28 листопада 2009 року під час зустрічі з “Лейкерс”.
Зауважимо, що на даний момент команда із “Золотого штату” очолює турнірну таблицю Західної конференції з 44 перемогами при 20 поразках, а “Бостон” посідає 5-й рядок на Сході.