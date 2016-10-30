Действующий чемпион Италии "Ювентус" нанес минимальное поражение "Наполи"

Сначала Бонуччи на 50-й минуте вывел хозяев вперед. Однако уже через четыре минуты Кальехон его сравнял. Пытаясь выиграть поединок, наставник Маурицио Сарри на 61-й минуте вместо Инсинье выпустил скоростного Джаккерини. Тем не менее гол, который оказался победным, забила "Старая синьора", причем сделал это на 70-й минуте не кто иной, как прошлогодний герой Неаполя Игуаин - 2:1.

Отметим, что М.Сарри выставил следующих игроков в стартовом составе: Рейна - Гулам, Кулибали, Кирико, Хисао - Гамшик (к), Диавара, Аллан - Инсинье, Мартинес, Кальехон.

В другой встрече "Фиорентина" благодаря реализованному пенальти экс-нападающего "Днепра" Николы Калинича победила на выезде "Болонью" - 1:0.

Напомним, что "Наполи" имеет 20 очков и занимает третье место чемпионата, однако сегодня неаполитанцы могут опуститься на вторую позицию в случае побед "Милана" и "Лацио".