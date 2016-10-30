Чинний чемпіон Італії “Ювентус” завдав мінімальної поразки “Наполі”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У центральному поєдинку 11-го туру Серії А “Наполі”, який змагається з київським “Динамо” на груповому етапі Ліги чемпіонів, відіграв в Турині з чинним чемпіоном Італії і нинішнім лідером першості “Ювентусом”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Спочатку Бонуччі на 50-й хвилині вивів господарів вперед. Проте вже через чотири хвилини Кальєхон його зрівняв. Намагаючись виграти поєдинок, наставник Мауріціо Саррі на 61-й хвилині замість Інсіньє випустив швидкісного Джаккеріні. Тим не менш гол, який виявився переможним, забила “Стара синьйора” причому зробив це на 70-й хвилині не хто інший, як торішній герой Неаполя Гонсало Ігуаін — 2:1.
Відзначимо, що М.Саррі виставив наступних гравців у стартовому складі: Рейна — Гулам, Кулібалі, Кірікеш, Хісай — Хамшик (к), Діавара, Аллан — Інсіньє, Мертенс, Кальехон.
В іншій зустрічі “Фіорентина” завдяки реалізованому пенальті екс-нападника “Дніпра” Ніколи Калинича перемогла на виїзді “Болонью” — 1:0.
Нагадаємо, що “Наполі” має 20 очок і посідає третю сходинку чемпіонату, однак сьогодні неаполітанці можуть опуститися на другу позиції у випадку перемог “Мілану” та “Лаціо”.