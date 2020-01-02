Действующий чемпион Беларуси по футболу, где играют три украинца, получил тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Главным тренером основной команды новоиспеченного чемпиона Беларуси по футболу "Динамо-Брест" стал Сергей Ковальчук, передает УНН со ссылкой на пресс-служба команды из Бреста.
Контракт со специалистом из Беларуси рассчитан на 3 года.
Старожил клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.
Стоит отметить, что в составе "Динамо" из Бреста выступают трое украинцев - Милевский, Хачериди и Нойок.