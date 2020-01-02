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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 29722 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118518 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124288 просмотра

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5 марта, 15:54 • 122551 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 144262 просмотра

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Действующий чемпион Беларуси по футболу, где играют три украинца, получил тренера

Действующий чемпион Беларуси по футболу, где играют три украинца, получил тренера

Киев  •  УНН

 • 9704 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Главным тренером основной команды новоиспеченного чемпиона Беларуси по футболу "Динамо-Брест" стал Сергей Ковальчук, передает УНН со ссылкой на пресс-служба команды из Бреста.

Контракт со специалистом из Беларуси рассчитан на 3 года.

Старожил клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.

Стоит отметить, что в составе "Динамо" из Бреста выступают трое украинцев - Милевский, Хачериди и Нойок.

Украинские Национальные Новости

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