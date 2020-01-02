Чинний чемпіон Білорусі з футболу, де грають три українці, отримав тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Головним тренером основної команди новоспеченого чемпіона Білорусі з футболу "Динамо-Брест" став Сергій Ковальчук, інформує УНН з посиланням на пресслужбу команди з міста Брест.
Контракт зі спеціалістом із Білорусі розрахований на 3 роки.
Старожил клубу був разом з командою довгі роки. З 1996 по 2004 в якості гравця, потім члена тренерського штабу, і, нарешті, головного тренера з 2011 по 2012 і з 2013 по 2016 роки. Останні три сезони брестчанин обіймав посаду спортивного директора клубу.
Варто відзначити, що у складі "Динамо" з Бреста виступають троє українців – Мілевський, Хачеріді та Нойок.