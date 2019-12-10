Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Ведутся поиски выживших.

Разбившийся самолет — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Он перестал подавать сигналы около 23:00 по киевскому времени.

Напомним, при крушении самолета в США погибли девять человек.