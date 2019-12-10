Чилійський військовий літак з 38 людьми розбився на шляху в Антарктиду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Розбився літак чилійських ВВС, який спочатку пропав з екранів радарів на шляху до Антарктиди. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Twitter військово-повітряних сил країни і видання Emol.
Ведуться пошуки тих, що вижили.
Літак, що розбився - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule. На його борту були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Він перестав подавати сигнали близько 23:00 за київським часом.
Нагадаємо, під час аварії літака в США загинули дев'ять осіб.