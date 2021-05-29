Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период

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“Прежде всего Меркурий в астрологии отвечает за контакты, общение, любой вид коммуникации. За все информационные направления, а также за обучение. Безусловно само слово retro говорит о том, что здесь будет какая-то заторможенность. Это движение планеты назад с точки зрения астрологии”, — пояснила Ксения Базиленко.

По ее словам, это явление наблюдается трижды в год и на людей влияет по-разному: на кого-то благоприятно, а на кого-то негативно.

Конечно для тех людей, кто в натальной карте, то есть при рождении, имеет ретроградный Меркурий, самое время для того, чтобы проявить себя. По словам астролога, люди, рождённые в ретроградный Меркурий, имеют отличное от других восприятие.

“Это не плохо и не хорошо. Это может быть какой-то особенностью человека. Например, для того, чтобы выучить что-то, они могут несколько раз переспросить, повторить. Им надо более детально и глубоко внедряться в какие-то процессы обучения. Но зато потом из них выходят очень хорошие, глубокие специалисты во всех направлениях. Поэтому, когда эти люди находятся в том времени, где информация, знания текут равномерно, спокойно, уравновешено, им комфортно, и они максимально хорошо могут реализовать себя”, — пояснила она.

Как правильно реагировать на период ретроградного Меркурия?

“Прежде всего надо понимать, что в этот период действительно все процессы, которые касаются общения, коммуникаций, движений, передвижений, торговли, будут идти несколько заторможено. А это говорит о том, что скорей всего это будет многих нас сильно раздражать”, — рассказала астролог.

По ее словам, в этот период люди часто опаздывают, договорённости откладываются, переносятся.

“Поэтому я посоветовала бы в этот период правильно к этому времени отнестись. Как его правильно использовать?

Прежде всего надо насладиться моментом. Зачем это надо? В этот момент нам нужно остановиться и задуматься, а правильно ли мы выставили цели. Мы бесконечно куда-то бежим, нечего не успеваем, хватаем все на бегу, не оценивая до конца ту информацию, которая есть вокруг нас, то окружение, которое с нами общается. Насколько оно нам важное - не важное. Как раз это время в космосе, природе, когда действительно стоит уделить этому внимание. Поэтому очень хорошо закончить начатые дела, внимательно пересмотреть все договоренности, возможно, они устарели, самое время собрать каких-то своих партнеров, компаньонов и еще раз передоговориться на выгодных для вас взаимных условиях. Возможно, в этот период вы сможете, например, встретиться с теми людьми, встречи с которыми вы долгое время откладывали. Они настолько дороги вам, и они вас очень сильно ждут. Это могут быть родственники, хорошие старые друзья”, — считает астролог.

По словам Базиленко, именно в ретроградный Меркурий так и бывает, что мы очень часто встречаем знакомых, бывших одноклассников. “Это абсолютно нормальное время. Иногда в это время хорошо что-то повторить, или глубоко изучить корни своей деятельности, работы. Ту информацию, которою вы знаете, углубиться во что-то”, — уточнила она.

Астролог советует обратить внимание на технику, автомобиль — если они нуждаются в починке или замене, то в период ретроградного Меркурия обязательно напомнят о себе поломкой.

В этот период необходимо вести себя спокойно, остановиться: понаблюдайте за природой, перечитайте любимую книгу, пересмотрите старый фильм, любимый с детства.

“Это прекрасное время, когда мы можем остановиться и посмотреть, где же мы живем, кто нас окружает. Какая прекрасная информация нас может окружать, углубиться в какие-то знания”, — считает астролог.

Для кого этот период будет сложным

Трудности могут возникнуть у людей, которые активно занимаются информационными направлениями. А также у тех, кто обучается.

“Поэтому, что касается всех учеников, а в этом году как раз ретроградность Меркурия выпала на экзамены. Конечно, вам не нужно рассчитывать на авось. Придется очень хорошо учиться, глубоко изучать свои знания, постараться системно и правильно подготовиться к своим "ЗНО" или экзаменам”, — пояснила Базиленко.

Какие сферы заденет ретроградный Меркурий

“Он заденет те сферы, которые как раз касаются самых сильных, активных, передовых информационных направлений. Сильно пострадает от этого, например, СМИ, любые информационные направления, опять-таки любой вид обучения, разные тренинги. Чтобы я советовала на этот период? Ну конечно же надо понимать, что будут какие ошибки делаться? Например, можно делать какие-то оговорки в тексте, постоянно делать ошибки, вовремя не успевать, будут какие-то накладки. На дорогах тоже самое, потому что все что касается дорог, движения, это тоже есть Меркурий. Поэтому там могут быть пробки, там могут быть какие-то сложности, особенно, когда люди спешат”, — поясняет Базиленко.

Астролог советует не спешить, но выходить из дома заранее, чтобы не опаздывать. Но если вы вдруг все же опаздываете — значит такой период.

“Если вы редактируете тексты, составляете какие-то важные договора или обучаетесь, вам надо сдавать сложные экзамены, то в этот период важно, чтобы вы это делали действительно внимательно. У вас это заберет больше сил, но стараться конечно же стоит, просто надо учитывать этот момент. Еще в этот период действительно не благоприятно начинать какие-то важные дела, связанные с открытием, например, какой-нибудь школы, какого-то информационного агентства, телеканала или каких-то курсов”, — считает астролог.

По словам астролога, большинство процессов будут двигаться медленно, возможны трудности в переговорах, в заключении договоров. В этот период люди будут плохо усваивать информацию, или же будут мало в ней заинтересованы.

Солнечное затмение

В этом году ретроградный Меркурий совпал с периодом затмения. 10 июня будет затмение Солнца. “Сейчас мы проходим с мая в июнь в коридоре затмений, и, безусловно, я бы всем советовала 10 числа, как минимум еще неделю после этого не начинать важные дела”, — уверена астролог.