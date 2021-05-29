Чи такий страшний ретроградний Меркурій? Астролог дала поради, як пережити непростий період

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“Перш за все Меркурій в астрології відповідає за контакти, спілкування, будь-який вид комунікації. За всі інформаційні напрямки, а також за навчання. Безумовно саме слово retro говорить про те, що тут буде якась загальмованість. Це рух планети назад з точки зору астрології”, — пояснила Ксенія Базиленко.

За її словами, це явище спостерігається тричі на рік і на людей впливає по-різному: на когось сприятливо, а на когось негативно.

Звичайно, для тих людей, хто в натальній карті, тобто при народженні, має ретроградний Меркурій, саме час для того, щоб проявити себе. За словами астролога, люди, народжені в ретроградний Меркурій, мають відмінне від інших сприйняття.

“Це не погано і не добре. Це може бути якоюсь особливістю людини. Наприклад, для того, щоб вивчити щось, вони можуть кілька разів перепитати, повторити. Їм варто прискіпливіше і більше заглиблюватися в якісь процеси навчання. Але зате потім з них виходять дуже гарні, глибокі фахівці у всіх напрямках. Тому, коли ці люди перебувають у той час, де інформація, знання течуть рівномірно, спокійно, врівноважено, їм комфортно, і вони максимально добре можуть реалізувати себе”, — пояснила вона.

Як правильно реагувати на період ретроградного Меркурія?

“Перш за все треба розуміти, що в цей період дійсно всі процеси, які стосуватимуться спілкування, комунікацій, рухів, пересувань, торгівлі, будуть йти дещо загальмовано. А це говорить про те, що скоріше за все це буде багатьох нас сильно дратувати”, — розповіла астролог.

За її словами, у цей період люди часто запізнюються, домовленості відкладаються, переносяться.

“Тому я б порадила у цей період правильно до цього часу поставитися. Як його правильно використовувати?

Передусім треба насолодитися моментом. Навіщо це треба? У цей момент нам потрібно зупинитися і задуматися, а чи правильно ми виставили мету. Ми нескінченно кудись біжимо, нічого не встигаємо, хапаємо все на бігу, не оцінюючи до кінця ту інформацію, яка є навколо нас, те оточення, яке з нами спілкується. Наскільки воно нам важливе — не важливе. Якраз це час у космосі, природі, коли дійсно варто приділити цьому увагу. Тому дуже добре закінчити розпочаті справи, уважно переглянути всі домовленості, можливо, вони застаріли, саме час зібрати якихось своїх партнерів, компаньйонів і ще раз передомовитися на вигідних для вас взаємних умовах. Можливо, у цей період ви зможете, наприклад, зустрітися з тими людьми, зустрічі з якими ви довгий час відкладали. Вони настільки дорогі вам, і вони вас дуже сильно чекають. Це можуть бути родичі, хороші старі друзі”, — вважає астролог.

За словами Базиленко, саме в ретроградний Меркурій так і буває, що ми дуже часто зустрічаємо знайомих, колишніх однокласників. “Це абсолютно нормальний час. Іноді в цей час добре щось повторити, або глибоко вивчити коріння своєї діяльності, роботи. Ту інформацію, яку ви знаєте, заглибитися в щось”, — уточнила вона.

Астролог радить звернути увагу на техніку, автомобіль — якщо вони потребують ремонту або заміни, то в період ретроградного Меркурія обов’язково нагадають про себе поломкою.

У цей період необхідно поводитися спокійно, зупинитися: поспостерігайте за природою, перечитайте улюблену книгу, перегляньте старий фільм, улюблений з дитинства.

“Це прекрасний час, коли ми можемо зупинитися і подивитися, де ж ми живемо, хто нас оточує. Яка прекрасна інформація нас може оточувати, заглибитися в якісь знання”, — вважає астролог.

Для кого цей період буде складним

Труднощі можуть виникнути у людей, які активно займаються інформаційними напрямками. А також у тих, хто навчається.

“Тому, що стосується всіх учнів, а в цьому році саме ретроградність Меркурія випала на іспити. Звичайно, вам не потрібно розраховувати "на авось". Доведеться дуже добре вчитися, глибоко засвоювати свої знання, постаратися системно і правильно підготуватися до своїх ЗНО або іспитів”, — пояснила Базиленко.

Які сфери зачепить ретроградний Меркурій

“Він зачепить ті сфери, які як раз стосуються найсильніших, активних, передових інформаційних напрямків. Сильно постраждає від цього, наприклад, ЗМІ, будь-які інформаційні напрямки, знову-таки будь-який вид навчання, різні тренінги. Що б я радила на цей період? Ну звичайно ж, треба розуміти, що будуть які помилки робитися? Наприклад, можна робити якісь описки у тексті, постійно робити помилки, вчасно не встигати, будуть якісь накладки. На дорогах те ж саме, тому що все, що стосується доріг, руху, це теж є Меркурій. Тому там можуть бути затори, там можуть бути якісь складнощі, особливо коли люди поспішають”, — пояснює Базиленко.

Астролог радить не поспішати, але виходити з дому заздалегідь, щоб не спізнюватися. Але якщо ви раптом все ж спізнюєтеся — значить такий період.

“Якщо ви редагуєте тексти, складаєте якісь важливі договори або навчаєтеся, вам треба складати складні іспити, то в цей період важливо, щоб ви це робили дійсно уважно. У вас це забере більше сил, але намагатися звичайно ж варто, просто треба враховувати цей момент. Ще в цей період справді не сприятливо починати якісь важливі справи, пов’язані з відкриттям, наприклад, якої-небудь школи, якогось інформаційного агентства, телеканалу чи якихось курсів”, - вважає астролог.

За словами астролога, більшість процесів будуть рухатися повільно, можливі труднощі в переговорах, в укладенні договорів. У цей період люди будуть погано засвоювати інформацію, або ж будуть мало в ній зацікавлені.

Сонячне затемнення

Цього року ретроградний Меркурій збігся з періодом затемнення. 10 червня буде затемнення Сонця. “Зараз ми проходимо з травня в червень у коридорі затемнень, і, безумовно, я б усім радила 10 числа, як мінімум ще тиждень після цього не починати важливі справи”, — впевнена астролог.