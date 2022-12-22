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Возможна ли судебная реформа с недавно принятым законом о КСУ – рассказал юрист

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Недавно подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон об отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины не повлечет за собой существенной судебной реформы, ведь в нем сохраняются возможности политического влияния на работу КСУ. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Геннадий Дубов.

Цитата

«Реформа – это изменение по сравнению с тем, что было перед этим. Поэтому внесение изменений в закон о КСУ, о регламенте Верховной Рады Украины или в другие законы, в любом случае дополняет существовавшую ранее процедуру. То есть, если реформу воспринимать отвлеченно, как изменение, то она состоится в любом случае. Если говорить о содержательной части, то под реформой мы часто понимаем введение в том числе европейских и, если шире брать, евроатлантических практик. В данном случае, содержанием реформы в плане процедуры работы КСУ является введение специального органа, а именно совещательной группы экспертов», – рассказал Дубов.

Детали

Согласно подписанному Президентом закону, половину членов комиссии, избирающей судей в КСУ, составляют назначенцы от национальной власти, а половину – рекомендуют международные субъекты, организации и иностранные государства, которые помогают Украине бороться с коррупцией и проводить реформы.

«Такой процедуры в Европе и США не было и, по-видимому, не будет. Поэтому к нам, в известной степени, особое отношение. Нам хотят помочь и чтобы голос тех людей, которых наши партнеры считают компетентными, добродетельными и имеющими репутацию в западном понимании этого слова, создал условия, чтобы избранные судьи КСУ были по-настоящему независимыми. В заключении Венецианской комиссии несколько раз упоминается, что ключевым вопросом является устранение возможностей политического влияния. То есть, чтобы судьи, избранные в Конституционный суд, не были политически мотивированными, по крайней мере, в существенной части. И сейчас дискуссия происходит вокруг единственного вопроса: кто будет иметь решающий голос, если делегаты в совещательную группу экспертов от национальной власти будут блокировать решения группы в целом», – отметил юрист.

В этом и состоит разница между подписанным Президентом Украины законом и рекомендациями от Венецианской комиссии. В законе рекомендовано три делегата от национальной власти и три – от международных партнеров. В рекомендациях предложен механизм введения седьмой должности, которая будет закреплена за “международниками”. Таким образом, делегаты от национальных властей не смогут заблокировать решение совещательной группы.

«Поэтому, возможна ли реформа в абстрактном понимании? Да, возможна. Будет ли она качественная с точки зрения Запада и Венецианской комиссии? Скорее всего, нет. И с одной стороны, не очень приятно, когда люди, обладающие властью, оказывают решающее влияние. А с другой стороны, в условиях молодой демократии, возможно, это и выход на сегодняшний день», – рассказал Дубов.

Напомним

Венецианская комиссия опубликовала заключение о законопроекте, направленном на усовершенствование процедуры отбора судей Конституционного суда. В своем решении комиссия дала ряд рекомендаций по совершенствованию закона и отказалась от ранее обнародованного срочного заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 относительно "усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе". Эта редакция закона не содержит обновленного списка рекомендаций Венецианской комиссии.

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