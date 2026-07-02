Четверо человек пострадали, на ферме погибли телята из-за российских ударов в Харьковской области

Четверо людей постраждали, на фермі загинули телята внаслідок чергових ворожих атак у Харківській області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вночі 2 липня російські військові атакували безпілотником Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання ворожого БпЛА у гараж на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Вогнем знищено два автомобілі, також горіла покрівля житлового будинку. Гостру реакцію на стрес отримали чоловік та три жінки.

Окрім того, 1 липня близько 21:55 російська армія завдала удару БпЛА (попередньо типу "Герань-3") по селу Довжик Золочівської територіальної громади Богодухівського району. Пошкоджено ферму. Загинули 10 телят, ще 10 — постраждали.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 28 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей.