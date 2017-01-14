Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне останков А.Олеся - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя Александра Олеся. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А.Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - написал П.Порошенко.
Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы.
Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.
В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать переправку праха известного украинского писателя Александра Олеся в Украину.