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Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне останков А.Олеся - П.Порошенко

Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне останков А.Олеся - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя Александра Олеся. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А.Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - написал П.Порошенко.

Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы.

Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать переправку праха известного украинского писателя Александра Олеся в Украину.

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